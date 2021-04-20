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20.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Украинскую делегацию в ТКГ подстрекают к самоубийственному для Зеленского шагу

Новости Украины

Москва якобы принуждает представителей Офиса президента Украины и лично Владимира Зеленского утаивать информацию о переговорном процессе по Донбассу от общества, чтобы манипулировать ею с помощью своих информационных каналов.

Об этом на брифинге в Киеве заявил украинский дипломат, экс-представитель Украины на переговорах в Минске, бывший посол Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киев вместо того, чтобы разговаривать с обществом, рассказывать, объяснять, информировать, доносить эту информацию (по переговорам в ТКГ и Нормандском формате – ред.) всё время её прячет.

Это первая и ключевая ошибка, которую допускает на сегодняшний день Офис президента, а конкретно, это делает лично Зеленский, идя на поводу позиции руководителя офиса. В своё время я неоднократно противостоял этому – нельзя эту информацию прятать…

Эта организация, структурированная на 4 подгруппы – ТКГ, Нормандия. Она, в том числе, порождена навязыванием конфигураций Кремлём. Почему? Очень выгодно, манипулируя этими составляющими, навязывать, через информационно доминирующие каналы российскую позицию», – рассуждает Бассмертный.

Отметим, ранее заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил о необходимости  рассекретить переговоры по Донбассу, что станет для Украины катастрофой, поскольку в таком случае Киев раскроет свою непоследовательность и постоянные заходы за «красные линии».


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