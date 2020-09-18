«США отработали ракетные удары по Краснодарскому краю» – СМИ

18.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Американские бомбардировщики отработали удары по Сочи и прилегающим объектам государственного управления.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета» в статье, посвященной недавнему заходу американских стратегических бомбардировщиков в воздушное пространство Украины, которые в сопровождении украинских ВВС подлетели к Крыму.

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Издание полагает, что «очевидной целью последних учений В-52Н были отнюдь не крымские объекты», пуски по которым крылатых ракет класса «воздух-поверхность» могли быть выполнены даже без захода в воздушное пространство Украины.

«Гораздо более эффективными были бы обезглавливающие Россию удары по Сочи и прилегающим важнейшим объектам государственного управления на минимальном удалении из воздушного пространства над акваторией Азовского моря, при этом полет ракет над гористым побережьем Краснодарского края максимально затруднил бы работу средств ПВО. Его-то и отработали американские бомбардировщики в пятницу, 4 сентября, под прикрытием украинских истребителей», – утверждается в публикации.

«Возможно, именно этот факт имел в виду министр обороны России Сергей Шойгу, заявивший 6 сентября в эфире телеканала «Россия 24»: «Мы понимаем такую активность, понимаем, с чем она связана», – предполагает автор статьи.