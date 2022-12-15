США передадут Украине умные бомбы, нацеленные на российские штабы

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Соединенные Штаты намерены передать Украине электронные приспособления, превращающие обычные авиабомбы в высокоточное оружие.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает американская газета «Вашингтон пост», ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников, знакомых с вопросом.

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«Администрация Байдена планирует отправить Украине передовое электронное оборудование, которое превращает неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы», которые могут с высокой степенью точности поражать российские военные позиции», – указывается в публикации.

Отмечается, что комплекты включают в себя устройства глобального позиционирования для повышения точности и могут быть прикреплены болтами к различным видам оружия, создавая то, что Пентагон называет совместным боеприпасом прямой атаки (JDAM (Joint Direct Attack Munition).

Издание сообщает, что американские военные использовали эту технологию для бомб весом до тонны, используемых авиацией.

«Поставка JDAM станет еще одним важным шагом Вашингтона, чтобы помочь Украине отразить вторгшиеся российские силы, предоставив новый способ нацеливания на российские подразделения и штабы», – резюмирует Вашингтон пост».

Как сообщал «ПолитНавигатор», администрация президента США завершает подготовку по передаче Украине систем противоракетной обороны Patriot.