США перешли к тактике запугивания России

07.09.2020, Москва, Максим Карпенко

США обостряют военную обстановку на южных рубежах России, в том числе на границе с Крымом. Боевые самолеты ВВС США «осваивают» регион, имитируя ракетно-бомбовые удары, в том числе и с носителей ядерного оружия.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявили российские военные эксперты.

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Так, по словам главы севастопольского отделения Института стран СНГ, капитана I ранга Сергея Горбачева, недавнее появление сразу нескольких американских самолетов в небе рядом с Крымом говорит о попытке шантажа России.

«Американцы расширяют, совершенствуют и углубляют свою политику демонстрацией силы непосредственно у южных границ России, у побережья Крыма. Начиная с 14-го года активность над Черным морем выросла многократно, причем здесь не только действуют силы ВВС и ВМС США, но и Великобритании, других стран НАТО. И не только тех, которые омывают берега Черного моря.

Прецедентным стало появление здесь «крепостей» B-52. Это уже не первая акция подобного рода, в этом году американцы уже демонстрировали здесь свое присутствие. Это явная демонстрация силы, стремление таким образом оказать давление на военно-политическое руководство России, но это и элемент запугивания. С точки зрения практических действий это и совершенствование определенных навыков американскими авиаторами.

Это свидетельствует о том, что американцы таким образом «осваивают» район, используя для этого возможности своих партнеров и союзников. Я так полагаю, что подобного рода активность будет проявляться и в дальнейшем, потому что, судя по политическим шагам Запада, они свои действия только увеличивают и наращивают, что координируется с другими антироссийскими действиями, в частности санкционной политикой.

С точки зрения предъявления претензий к нашим западным оппонентам, то они действуют в международном воздушном пространстве. Это, естественно, вызывает у нас недовольство, поэтому соответствующие демарши должны принимать с одной стороны наше внешнеполитическое ведомство, всячески стремясь продемонстрировать, что Запад усиливает милитаризацию Причерноморья.

Причем принимаются беспрецедентные ранее шаги. С другой стороны, если не зеркальные, то эффективные меры должно принимать и наше военное ведомство, всячески демонстрируя наши возможности, что делается при сопровождении данных самолетов, ну и осуществляется патрулирование и нашей стратегической авиацией у берегов нашего вероятного противника. Это объективно и необходимо», – заявил Горбачев.

Отвечать на провокации США, по мнению военного эксперта, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, Россия может, усиливая свою систему ПВО.

«Украина продолжает играть подстрекательскую роль, предоставляя свое воздушное пространство для провокаций США, а те с готовностью этим пользуются. Это тренд на обострение военно-политической ситуации между НАТО и Россией. Безусловно, американцы играют здесь главную роль. В практическом плане появление стратегических бомбардировщиков США, которые являются носителями ядерного оружия, решало две задачи.

Первая – это попытка провести операцию по вскрытию систем ПВО Крыма и в целом Южного военного округа, а вторая – отработать нанесение учебных ударов крылатыми ракетами по объектам на территории Крыма и юга России. Реагировать на это мы можем только одним способом – усовершенствование системы воздушно-космической обороны России.

Я полагаю, что необходимо усиливать группировку сил и средств ПВО в Крыму. Это и дополнительное развертывание С-400 и поставка зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» – средства ПВО последнего рубежа с практически гарантированной стопроцентной вероятностью поражения целей в зоне своей ответственности с тем, чтобы объекты в Крыму прикрывались комплексами «Тор-М2», которые доказали свою высочайшую эффективность, надежность в ходе обеспечения безопасности базы ВКС России в Сирии», – заявил Коротченко.