США подарили косовским боевикам бронетранспортеры

08.06.2021, Белград, Алексей Топоров

В ходе посещения «министром обороны» Косово Армендом Мехаем казарм «Сил безопасности Косово» (FSK), состоялась приемка подаренных сепаратистам американцами бронетранспортеров M1117 Gardian.

Об этом сообщает GazetaScanner, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Арменд Мехай принял партию американской техники в казармах FSK «Скандербег» в Феризае (Урошевац), причем о количестве поступивших в сепаратистский край броневиков не сообщается.

«Министерство обороны» Косово проинформировало общественность о том, что подаренные США местным боевикам бронетранспортеры представляют собой машины с колесной формулой 4х4, они весят 15 т и имеют башню с пулеметом 50 калибра. Эту технику отличает особая противоминная зашита. При этом M1117 представляют собой модифицированную технику, которая использовалась американской военной полицией еще в годы войны во Вьетнаме.

Напомним, что ранее, в рамках проплаченного Приштиной контракта, в Косово поступили американские броневики HMMWV.