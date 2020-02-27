США поддержали услужливого Тачи в пику радикалу Курти

27.02.2020, Белград, Алексей Топоров

«Президент» Косово, импичмент которого пытается организовать «премьер» Косово, встретился в США с рядом высокопоставленных лиц американского государства и согласился с их установками «добиться мирного соглашения с Сербией».

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Самым высоким чиновником, который принял «президента» Косово Хашима Тачи стал госсекретарь США Майк Помпео.

В сообщении пресс-службы американского Госдепа говорится о том, что Помпео вновь сказал гостю о том, что США ожидают от Косово отмены налога на сербские товары. И выразил надежду на то, что Приштина «использует импульс, полученный после подписания документов, ратифицирующих восстановление воздушного, железнодорожного и наземного сообщения между Приштиной и Белградом».

«Помпео подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают Специальный трибунал по Косово (над членами сепаратистской Армии освобождения Косово – UCK, – ред.), чья работа имеет жизненно важное значение для правосудия и укрепления правопорядка в Косово», – рассказала представителям СМИ спикер Госдепа Морган Ортагус.

«Вы поддержали нас в самые трудные времена, а также в наши лучшие дни, и наша благодарность вечна, – рассыпался в комплиментах принимающей стороне Хашим Тачи. – Двигаясь вместе с Вашингтоном, мы достигли наших устремлений… Прочное мирное соглашение между Косово и Сербией будет означать мир для всей Юго-Восточной Европы, а также путь в сторону будущего, развития и процветания».

Помимо этого, Тачи встретился с министром обороны США Дэвидом Норквистом, рассказав, что в Косово есть своя армия, соответствующая стандартам НАТО, а тот, в свою очередь заметил, что Косово следует поскорее вступить в альянс.

Также «президент Косово» пообщался с главным исполнительным директором Международной финансовой корпорации развития Адамом Бохлером, которому сказал, что Косово решительно настроено на будущее и работает над тем, чтобы перелистнуть «главу войны» и принять окончательное мирное соглашение с Сербией.

Наблюдатели отмечают, что этот американский вояж был устроен Хашиму Тачи американскими покровителями косовского проекта в пику «премьеру»-радикалу Альбину Курти, который грезя идеями о Великой Албании под всевозможными предлогами сопротивляется американским интеграционным инициативам на Балканах и отказывается отменять стопроцентные таможенные пошлины на товары из Сербии.

Напомним, что накануне «премьер» начал попытку инициировать импичмент «президента», сделав достоянием общественности «неконституционное» секретное соглашение того с экс-генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, согласно которому боевики Сил безопасности Косово не могут входить в населенные сербами северные анклавы края без одобрения командования международного контингента.

Однако после соответствующей реакции США, дрогнули даже члены набранного Курти правительства.

«Косово рискует быть изолированным, – написал на своей странице в Facebook «вице-премьер» Авдулла Хоти. – Ни одна из наших мер не сможет защитить или продвинуть нашу позицию, если не будет поддержана США и ЕС. Правительство Косово должно отменить таможенные сборы и сесть за стол переговоров на равных … Любая другая альтернатива может серьезно поставить под угрозу будущее Косово. Позиция господина Помпео и мнение посланника (президента США – ред.) Гренелла о том, что суверенитет Косово очень важен для будущего региона и что мирное соглашение между Косово и Сербией должно привести к взаимному признанию, являются гарантией нашей переговорной позиции и наших целей».

Авдулла Хоти

Самую занятную позицию по поводу конфликта Тачи и Курти высказал экс-«премьер» Косово, сейчас находящийся под юрисдикцией вышеупомянутого Специального трибунала по Косово, как один из самых жестоких полевых командиров Армии освобождения Косово, Рамуш Харадинай:

«Я за импичмент Тачи, но я и за переизбрание Курти».