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Новости Украины

Эксперты комментируют появившуюся в СМИ информацию о прибытии вчера в Киеве директора ЦРУ Уильяма Бернса после переговоров с главой СВР России Сергеем Нарышкиным в Анкаре.

Украинская сторона ожидаемо воодушевлена визитом «белого господина». Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко уверяет, что перед приездом в Киеве Бернс на встрече в Турции предупредил русских о тотальном превосходстве американской разведки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сам неоднократно встречался с разными директорами ЦРУ и могу сказать, что на такие встречи выносят все вопросы безопасности между двумя странами. Но на этот раз в Анкаре главный вопрос был агрессия России против Украины и Иран. До сведения российского чиновника было доведено, что американская сторона полностью контролирует все происходящее на территории Российской Федерации и на фронте. США постоянно получают информацию со спутников и других систем мониторинга и контроля. Единственное, что и мы, и американцы знают, что Нарышкин не является лицом, которое что-то в России решает. Но, американская сторона использовала эту встречу, как канал доведения до Путина предостережений и сдерживания».

Ему вторит печально известный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«По моим инсайдам, Бернс дал ясно понять, что будет с Россией, если они достанут «ядерную кнопку». После этого Бернс сразу поехал в Киев. Я думаю, что этот визит является свидетельством поддержки, а также, скорее всего, он привез какую-то переговорную позицию».

Визит главы ЦРУ в Киев совпал с самым масштабным российским ракетным ударом по Украине. Мог ли Бернс стоять за провокацией с падением ракет в Польше?

«Что касается провокационных действий в отношении Польши, то за этим стоят спецслужбы Украины с участием англичан. У них просто не было других ракет, которые можно было бы приписать России, только С-300. А С-300 далеко не летит, на такие расстояния. Так что это такая неуклюжая акция, но она одна из запланированных, которые будут практически каждый день для разгона антироссийского скандала. Это нужно для аргументов, что необходимо поддерживать Украину и давать новое ПВО, закрывать небо и так далее», – заявил «ПолитНавигатор» генерал-лейтенант СВР Леонид Решетников.

Главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко также отвергает связь между событиями в польском приграничье и визитом главы американской спецслужбы.

«Что касается разрушений и инцидентов в Киеве и на территории Польши, – это результат работы украинской ПВО, поэтому все претензии надо адресовать исключительно Вооружённым силам Украины, политическому и военному руководству этой страны. Бернс же приехал, чтобы проинформировать о результатах встречи с Нарышкиным, показав, что за спиной Украины США не ведут сепаратных переговоров. Я думаю, только с этой целью. Плюс, директор ЦРУ мог «понюхать воздух», то есть, ощутить настроения в киевской элите, провести какие-то переговоры с руководителями украинских спецслужб», – считает Коротченко.