США попали в зависимость от решений РФ на Украине – Шахназаров

14.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Американский президент Джо Байден и его администрация полностью зависят от действий России по Донбассу и Украине.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил гендиректор «Мосфильма», российский кинорежиссер Карен Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У США нет возможности никаким образом повлиять на Российскую Федерацию, и они полностью зависят от тех решений, которые будут приняты РФ на Украине. Мне кажется, что это игра с перемещением войск делалась очень публично, так к войне не готовятся. В покере очень важно такое понятие как блеф, но это и есть информационная и гибридная война, которая ведётся таким способом.

Мне кажется, что в данной ситуации это все сработало, и можно говорить, что для РФ это очень благоприятная ситуация. Я думаю, что Путин в более предпочтительной ситуации в этой партии, у него есть джокеры, которых нет на той стороне. И зная Владимира Владимировича, похоже, он ими воспользуется», – сказал Шахназаров.

Напомним, ранее в Киеве заявляли, что Россия готовит операцию по принуждению Украины к миру, как это было в 2008 году с Грузией.