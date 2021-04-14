«Россия готовит нам грузинский сценарий» – Минобороны Украины

14.04.2021, Киев, Олег Кравцов

Новости Украины

Россия готовит операцию по принуждению Украины к миру, как это было в 2008 году с Грузией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», во время встречи с послом Франции в Киеве заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

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Он выразил обеспокоенность усилением присутствия российских войск у границы. По его словам, впервые со времен распада Советского Союза зафиксировано развертывания вблизи украинских границ передовых командных пунктов и разветвленной системы управления войсками Российской Федерации.

«Мы не можем позволить себе недооценивать ситуацию и вполне осознаем, что Россия способна планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008 года. Для этого могут быть использованы провокации для обвинения Вооруженных Сил Украины в нападении на мирное население, тем более, что уже более 400 тысячам человек на оккупированных территориях выданы российские паспорта», – цитирует Тарана сайт Минобороны Украины.

Он предлагает «привести в чувство руководство РФ» предоставлением Украине в ближайшее время Украине Плана действий по членству в НАТО.

Французский посол Этьен де Понсен в свою очередь пообещал донести полученную информацию до президента Эмануэля Макрона, с которым планируется встреча главы Украины Владимира Зеленского.

Как сообщал «ПолитНавигатор», МИД Украины попросил российские войска отойти от границы, на что Москва не отреагировала.

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