США поссорят Украину с Китаем

29.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Захватившие на Украине власть ставленники США уничтожили всю созданную в советское время авиапромышленность. Последний промышленный гигант – «Мотор Сич», в покупке которого заинтересовался Китай, может постигнуть аналогичная участь, если американцам удастся сорвать сделку. Вдобавок тогда отношения Киева будут испорчены не только с Москвой, но и с Пекином.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что произошло на Украине с авиационной промышленностью? «Антей» где? Куда он делся, великое предприятие, которое производило крупнейшие самолёты «Руслана» и «Мрию». Разобрано на запчасти, распилено, остался один директор, который распродаёт металлолом. Что с КБ «Южный»? Где ракеты, где «Морской старт», где интеллектуальный потенциал?

А ещё был «Мотор Сич», который поставлял, в основном, свою продукцию в Россию, в кооперации создавались российско-украинские проекты, запускались АН-140, АН-70. Было прекрасное оборудование, технологии, огромное количество работников, которые являлись носителями интеллектуального потенциала. Обрезали рынок, предприятие поставили на грань выживания.

Когда появился потенциальный инвестор, который мог бы возродить это предприятие для Украины, американцы сказали: «Нет! Похоронить это предприятие».

А вы, уважаемые украинцы, должны подумать, что вам важнее – «братья»-американцы, которые хотят сделать на месте «Мотор Сич» кладбище, или другие, которые готовы инвестировать в ваш завод и ваши технологии», – отметил Мирошник.

В свою очередь, американский политолог и журналист Грэг Вайнер (в прошлом – Григорий Винников) заявил, что США остановят сделку, и рассмешил студию обещанием от лица Вашингтона «компенсировать» это долгосрочным кредитом.

«Сделка будет остановлена в любом случае. Она будет компенсирована деньгами, об этом уже шёл разговор. Будут даны кредиты, которые в течении 10-15 лет будут погашены. Это позиция США по поддержке независимости Украины», – сказал он.

После чего политолог Григорий Трофимчук заметил, что США пытается сделать Киев врагом многих весьма сильных игроков мирового уровня.

«Украинцы наивно думали, что США поссорят их только с Россией, россиянами и русскими. Их теперь делают врагом Китая, а это очень серьёзно. Вас делают врагом Белоруссии и Турции, и, более того, вас делают врагом демократов США. И это самый важный пункт для украинских экспертов, потому что они не могут дать прогноз на следующие выборы президента США. Вам придётся очень сложно в ближайшие годы», – добавил эксперт.