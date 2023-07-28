Партию Зеленского со скандалом покидает разочарованный депутат

Игорь Шкапа.  
28.07.2023 11:15
  (Мск) , Киев
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Дзен, Закарпатье, Политика, Украина


Депутат Верховной рады Игорь Кривошеев объявил о своем выходе из правящей партии «Слуга народа».

О своем решении он, передает корреспондент «ПолитНавигатора», объявил в своем блоге, опубликовав соответствующее видео.

Депутат Верховной рады Игорь Кривошеев объявил о своем выходе из правящей партии «Слуга народа»....

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«У меня решение зрело давно… Если формулировать в трех словах – это кадровая политика партии. Пожалуй, всем известно о скандале с нардепами Аристовым и Тищенко, и вероятно мало кому известно, что эти двое имели картбланш на принятие партийных решений по Закарпатской области», – сказал депутат.

По его словам, сведущим закарпатцам «было прекрасно понятно, что это за люди, но на центральном уровне нам пришлось ждать публичных скандалов».

«Они наказаны, будто бы вопрос исчерпан. Но они оба – это результат кадровой политики партии. Это системная проблема. Мне стыдно, что он раньше молча к этому относился», – говорит политик.

Кроме того, он назвал «деструктивной» для экономики и обороноспособности деятельность главы финансового комитета парламента Даниила Гетманцева, имеющего «беспрецедентный партийный мандат на реализацию своих идей».

Отметим, Кривошеев  является главой Закарпатской областной организации партии «Слуга народа». Был доверенным лицом Зеленского.

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