США поставят Киеву танки, которым больше 30 лет

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США планируют на протяжении нескольких месяцев поставить в зону боевых действий на Украине танки более старой версии Abrams M1A1, которые можно взять из армейских запасов. Они выпускались в 1985-1992 годах.

Изначально США планировали передать 31 более новый танк Abrams M1A2, на производство и доставку которых мог уйти год или два, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представитель Министерства обороны США Патрик Райдер 21 марта подтвердил, что Украина получит более старую модификацию американских танков Abrams – это позволит ускорить их передачу и освоение украинскими военными.

«После дальнейшего изучения и анализа лучших возможных вариантов Министерство обороны в тесной координации с Украиной приняло решение предоставить вариант танка Abrams M1A1, что позволит нам значительно ускорить сроки поставки и доставить эту важную технику Украине до осени этого года» – сказал он на брифинге в Вашингтоне.

По словам представителя оборонного ведомства, США также предоставят Киеву «современную бронетехнику и системы вооружения», которые «очень схожи по возможностям» с танком Abrams M1A2, в том числе крупнокалиберные пулеметы калибра .50 и 120-миллиметровые пушки.

Как объясняли ранее анонимные американские чиновники в комментариях СМИ, украинским войскам будет легче научиться использовать и обслуживать более старую модель американского танка.

Но у этого решения может быть ещё одно объяснение.

В апреле в Польшу должны прибыть первые из 116 танков Abrams M1A1, которые эта страна закупила в декабре минувшего года. Польские танкисты ещё с лета 2022-го обучаются использованию этой модели, и могут стать как инструкторами, так и наёмниками, которые будут воевать вместе с украинцами.

Основной боевой танк Abrams M1A1 был разработан компанией General Dynamics. Является дальнейшим развитием Abrams M1. M1A1 был представлен в 1985 году, и в том же году началось производство. Он поступил на вооружение армии США в 1986 году. Производство было прекращено в 1992 году, к тому времени было построено около 4 800 танков Abrams M1A1.

В настоящее время армия США эксплуатирует около 4 400 таких танков, а Корпус морской пехоты США – чуть более 400.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина в 2022 году стала третьим импортёром оружия в мире, опередив Катар и Индию.