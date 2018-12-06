06.12.2018, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Донбасс, Политика, Россия, США
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США предлагают России международную администрацию, чтобы «изящно уйти» из Донбасса

Донбассу нужна временная международная администрация, которая возьмет на себя ответственность за полицию, суды, коммунальные услуги и подготовку выборов

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил экс-посол США на Украине Уильям Тейлор, занимающий сегодня должность исполнительного вице-президента Института мира США в Вашингтоне

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“Российским оправданием вторжения на Донбасс была “защита русскоязычных”. Если бы международные миротворческие силы взяли под контроль весь Донбасс, включая украинско-российскую границу, они могли бы обеспечить безопасность для всех украинцев на Донбассе. Вероятно, понадобится краткосрочная международная временная администрация для Донбасса, которая возьмет на себя ответственность за полицию, суды, коммунальные услуги, подготовку выборов и повторное поселение внутренне перемещенных лиц”, – сказал американский дипломат.

“Военные силы должны обеспечить безопасность, разоружить незаконные вооруженные формирования или заставить их вернуться в Россию. Тогда международная гражданская администрация на временной основе смогла бы выполнять другие обязанности. Думаю, это приемлемый для России путь, при котором они могли бы изящно уйти с Донбасса”, – говорит Тейлор.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, США и НАТО закрывают глаза на усиление украинской группировки в Донбассе.

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