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США превратили газ в оружие геополитической войны
Соединенные Штаты пытаются помешать строительству «Северного потока-2» в Европе, чтобы сделать ее зависимой от американского сжиженного газа и нарушить геополитический баланс.
Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил член президиума Академии геополитических проблем, политолог Араик Степанян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В мире нет никаких экономических интересов, везде геополитические интересы. Экономика служит законам геополитики. Американцы, которые хотят закрыть «Северный поток», просто хотят продать свой дорогой сжиженный газ европейцам и сделать их зависимыми», – отметил эксперт.
При этом на замечание зампреда партии «Яблоко» Николая Рыбакова о том, что России вместо строительства «Северного поток-2» нужно заниматься внутренней газификацией, эксперт ответил, что в данном вопросе российский народ не стал бы доверять либералам, которые упустили свой шанс еще в 90-е годы.
«Беря ваш тезис, что давайте по российским регионам проведем газ. Давайте. Но тогда народ выберет не вас, а выберет советскую власть, которая проведет газ по всем регионам. Потому что вам в 90-х годах дали возможность, а вы это все развалили и разграбили, поэтому народ вас не любит», – резюмировал Степанян.
Напомним, ранее аналитик «ПолитНавигатора» отмечал, что после ввода в эксплуатацию «Северного потока-2», резко возрастет геополитическое влияние России на всём европейском континенте, что противоречит интересам США.
Метки: Араик Степанян, Северный поток-2
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