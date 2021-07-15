США придется считаться с позицией Германии по СП-2

Несмотря на то, что канцлер Германии Ангела Меркель осень покидает свой пост, США вынуждены считаться с ее поддержкой российского газопровода «Северный поток-2»

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», руководитель Центра германских исследований и замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов.

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«Сам газопровод достроят уже в августе, но нас сейчас больше всего интересует, согласны ли США не препятствовать технической сертификации и последующему запуску и коммерческому использованию «Северного потока-2», который остается под сильным санкционным давлением. Скорее всего, именно это будет обсуждаться на встрече», — сказал эксперт «Коммерсанту».

При этом он напоминает слова Меркель, уверенной, что транзит российского газа через Украину сохранится и после запуска «Северного потока-2».

Аналитик полагает, что Вашингтон и Берлин в конце концов найдут общий язык по проекту газопровода, и решающим шагом на этом пути может стать предстоящий американо-германский саммит.

«Хотя Ангела Меркель уже через несколько месяцев покинет свой пост, в Вашингтоне идут на полноценные переговоры, хорошо понимая, что именно она закладывает основы, которые следующий канцлер примет и будет выполнять»,— уверен эксперт.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что в ходе своего визита в США Меркель будет представлять интересы Украины.

После этого киевский журналист заявил, что шокирован унижением Украины в Германии.