США принуждают Украину покупать дорогой американский газ

12.11.2018, Киев, Игорь Петров

США готовы сотрудничать с Украиной, что должен подкрепить месседж о неприемлемости строительства новых российских газопроводов в Европу.

Об этом на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом заявил министр энергетики США Рик Перри, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«США очень четко высказывают свое несогласие со строительством второй нитки газопровода «Северный поток», а также «Турецкого потока». Причины этого очень понятны и ясны: граждане Украины и Европы не должны стать заложниками поставок энергоресурсов из одного источника. И этот месседж может быть подкреплен тем, что мы хотели бы сообщить, что мы готовы сотрудничать как партнер с Украиной. Этот месседж посылает и наш президент. Я приехал именно для того, чтобы привезти вам это послание», – расплывчато заявил американский министр.

Отметим, что альтернативной российскому “голубому топливу” США считают гораздо более дорогой американский сжиженный газ.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, посольство США на Украине потребовало от Киева покупать дорогой американский уголь вместо более дешевого российского.