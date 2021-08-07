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07.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Дзен, Политика, Россия, США
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США приняли решение – дискредитировать выборы в Думу любой ценой

США намерены дискредитировать парламентские выборы в России, используя ОБСЕ. Об этом на заседании временной...

США намерены дискредитировать парламентские выборы в России, используя ОБСЕ.

Об этом на заседании временной комиссии Совета Федерации РФ по защите суверенитета заявил ее председатель Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Вашингтоне еще весной было принято решение о дискредитации российских думских выборов, еще до их объявления. Причем, любой ценой. Хочу напомнить, что американский закон о противодействии противникам Америки, принятый в отношении РФ еще при Трампе, среди структур, которым предписано сдерживать нас, называется и ОБСЕ», – сказал Климов.

Именно в этом он видит причину решения БДИПЧ ОБСЕ не направлять наблюдателей на российские выборы. Сенатор считает, что таким образом ставится цель «разжечь искусственный скандал для того, чтобы затем усомниться в легитимности выборов».

По мнению Климова, Запад давно использует недобросовестное международное наблюдение как инструмент борьбы с Россией.



«В прежние годы было немало случаев когда наши зарубежные коллеги, мягко говоря, расширенно толковали свои полномочия и злоупотребляли гостеприимством. Некоторые наблюдатели, в основном они прибывали к нам из стран коллективного Запада, по сути пытались вмешиваться в ход выборов, что недопустимо в любом суверенном государстве. Часть наблюдателей была явно настроена на предоставление своих отчетов в исключительно черных тонах. Дело доходило до того, что проекты ряда отчетов писались еще до окончания выборных процедур. Некоторые прямо с ними приезжали в страну. Там было написано, что у нас все плохо, еще до того как приехали. Эти отчеты публиковались до дня голосования», – сказал Климов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», БДИПЧ ОБСЕ отказалось присылать представителей в Россию после того как российские власти не согласились принять 500 наблюдателей, сократив их количество до 60 из-за пандемии.

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