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В Европейской комиссии готовятся к переезду большинства органов Европейского Союза из «Европейского квартала» в центре Брюсселя в Северный квартал, населённый бедняками и считающийся центром наркоторговли.

Евробюрократы выступили против, на что в мэрии Брюсселя обвинили их в лицемерии и употреблении наркотиков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Высокопоставленный чиновник мэрии Брюсселя обвинил евробюрократов в притворном возмущении из-за того, что те не хотят переезжать в более бедные кварталы города, пораженные наркоманией, и язвительно заметил, что многие сотрудники органов ЕС сами употребляют наркотики.

На встрече с руководством Офиса Европейской комиссии по инфраструктуре и логистике в Брюсселе, отвечающего за размещение сотрудников органов ЕС, Государственный секретарь Брюсселя по урбанистике Паскаль Смет заявил:

«Многие люди, работающие в структурах ЕС, употребляют наркотики».

Переезд органов Евросоюза, запланированный до конца 2023 года, поддерживают в высших эшелонах ЕС, но профсоюзы, представляющие персонал, обеспокоены такими планами. Они ссылаются на высокий уровень преступности и злоупотребления наркотиками в Северном квартале Брюсселя.

На упомянутой встрече Смет также заявил, что кокаин – популярный наркотик среди евробюрократов, иронично отметив:

«На площади Шумана [где размещены основные органы ЕС] тоже торгуют наркотиками…, возможно, не теми, что в Северном квартале, наверное, немного белее».

Комментарии Паскаля Смета были осуждены в письме, направленном профсоюзами работников органов ЕС еврокомиссару по бюджету и администрации Йоханнесу Хану. В письме слова брюссельского чиновника охарактеризованы как «нетерпимые».

Смет в комментарии брюссельскому изданию Politico заявил, что его комментарии были шуточным, и были ответом одному из участников встречи, который намекнул, что евробюрократы не будут знать, как вести себя в сообществе, где будут присутствовать потребители наркотиков.

«Всё, что я сказал, это то, что есть и другие места, где присутствуют наркоманы, в том числе площадь Шумана. Мы один город… Нет районов, предназначенных для жителей Брюсселя, и других, предназначенных для европейцев» – сказал чиновник.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в 2021 году Албания была названа самым крупным производителем нетяжелых наркотиков на Западных Балканах, и самым важным центром переработки и перевозки тяжелых наркотиков с Востока на Запад.