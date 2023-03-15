США признали, что их утонувший беспилотник вел разведку у берегов России

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США выразили России протест после потери своего разведывательного беспилотника у берегов Крыма и надеются, что его обломки не попадут в руки российских специалистов.

Об этом на брифинге заявил представитель Белого Дома Джон Кирби, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не слишком вдаваясь в подробности, я могу сказать, что применительно к этому беспилотнику мы приняли меры с целью защиты нашей собственности, конкретно этого летательного аппарата. Он является собственностью США. Разумеется, мы не хотим, чтобы он попал в чьи-либо руки, кроме наших», – заявил Кирби.

А в Пентагоне заявили, что беспилотник MQ-9 занимался разведкой и, несмотря на то, что способен нести ракеты, был не вооружен.

«Что касается задач MQ-9 – он занимался разведкой. Этот аппарат летал над Черным морем уже некоторое время. Это важный международный водный маршрут, поэтому мы регулярно ведем наблюдение за этим районом. Я не буду вдаваться в специфику конкретно этого летательного аппарата, так как вы знаете, что MQ-9 способен нести оружие. Повторюсь, он занимался разведкой», – заявил спикер Пентагона Патрик Райдер.

При этом, посол РФ в США Анатолий Антонов подчеркнул, что развединформация, которую американский беспилотник получает во время полетов, передается Киеву для ударов по территории России, передаёт слова дипломата пресс-служба МИД РФ.

«Американские БПЛА на ежедневной основе совершают подобного рода пролеты. Что же они делают за тысячи километров от США? Ответ очевиден: занимаются сбором развединформации, которая впоследствии используется киевским режимом для ударов по нашим вооруженным силам и территории… Исходим из того, что Соединенные Штаты воздержатся от дальнейших спекуляций в медийном пространстве и прекратят полеты вблизи российских рубежей. Любые действия с применением американских вооружений и техники мы воспринимаем как откровенно враждебные», – сказал Антонов

Сын экс-президента США Дональда Трампа на своей странице в соцсети при этом обвинил американское руководство в провоцировании Третьей мировой войны:

«ВВС США выступили с заявлением, в котором обвинили российский самолет в «безрассудных, экологически небезопасных и непрофессиональных действиях». Экологически небезопасно. Вот о чем они беспокоятся. А не о начале Третьей мировой».