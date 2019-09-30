США продолжат направлять украинское копье в горло России

30.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Запад, несмотря ни на что, не отвернется от Украины, поскольку считает ее серьезным геополитическим козырем в противостоянии с Россией.

Такое мнение в интервью «Комсомольской правде» высказал глава Комитета Госдумы по науке и образованию, президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов.

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«Очевидно, что Запад не отвернется от Украины, потому что Украина – это серьезный геополитический козырь в руках Америки, направленный против России, и США будут продолжать «заострять» Украину, как копье, направленное нам в горло», – считает Никонов.

По его словам, принципиальной перемены какого-то политического курса здесь не будет.

«Но то, что Зеленский и Трамп в последние время здорово навредили отношениям Украины со всеми странами Запада, это, безусловно, так», – считает собеседник издания.

Он считает, что президент Зеленский, заявляя, что Париж и Берлин не помогают Киеву, нанес «оскорбление и Германии, и Франции, которые в последние годы активнейшим образом поддерживали Украину, давали огромные деньги, обеспечивали политическое прикрытие, вводили санкции против России и так далее».

«Я думаю, что это ему нескоро простят», – резюмировал Никонов.

Как сообщал «ПолитНавигатор»,