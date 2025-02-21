И при Трампе США продолжают помощь ВСУ системами управления боем

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Несмотря на жесткую антиукраинскую риторику в адрес Украины, при новой администарции ВСУ в войне против России продолжают использовать данные, которые предоставляют американцы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов.

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«В условиях фактической «отмены» Зеленского команда Трампа начала вываливать на него огромное количество негатива, – говорит он. – Уже были заявления, что Зеленский преступник, убивал американских граждан, узурпировал власть и так далее. Тем не менее пока мы не видим остановки важнейших для Украины систем поддержки ведения боевых действий», – сказал Клинцевич в интервью «Московскому комсомольцу».

Он уточнил, какие это могут быть системы.

«Это спутниковая система связи «Старлинк» Илона Маска, предоставление расшифрованных, с чёткой приоритизацией целеуказания спутниковых снимков американских и европейских спутниковых операторов. Еще – предоставление разведывательной информации, условно говоря, сбор информации через различные информационные системы АНБ, которую, судя по всему, Украина тоже получает. Речь о поддержке информационных систем управления полем боя, таких как «Крапива», «Дельта», которые, не исключено, сделаны с помощью американских специалистов на американских технологиях. Не говорю уже о системах сбора информации в Интернете OSINT компании Palantir», – отметил аналитик.

По его словам, все эти сервисы пока предоставляются ВСУ.

«И это позволяет им быть очень быстрыми, манёвренными и максимально осведомлёнными о наших перемещениях. Добавлю также, что президент недавно чётко сказал, что нанесение удара ВСУ беспилотником по нефтяной системе Каспийского трубопроводного консорциума невозможно было без предоставления спутниковых снимков с чётким геопозиционированием объекта», – подчеркнул эксперт.

При этом он скептически отнесся к появившейся информации о том, что Пентагон готовит отключения украинских информационных систем от американских данных системы обнаружения пусков.