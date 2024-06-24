США профинансируют печать бандеровских учебников для Украины

Михаил Рябов.  
24.06.2024 18:43
  (Мск) , Киев
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Дзен, Колониальная демократия, Образование, США, Украина


Госдеп США заявил о выделении средств для печати «более трех миллионов учебников для украинских учащихся начальных школ в преддверии этого учебного года».

Американцы ссылаются на то, что 23 мая российским ударом была разрушена типография «Фактур-друк» в Харькове, где издавалась мозгопромывочная литература для детей и, очевидно, также пряталась военная техника ВСУ.

Госдеп США заявил о выделении средств для печати «более трех миллионов учебников для украинских...

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«Мы продолжим поддерживать украинский народ в его защите от варварской агрессивной войны России», – говорится в сообщении Государственного департамента.

«Благодарны советнику по нацбезопасности президента США Джейку Салливану и администрации США за финансирование печати учебников для украинских детей для 1-2 классов…  Это позволяет нашим детям, обучающимся в бомбоубежищах, не пропускать занятия», – уже расплылся в комплиментах глава зеленского офиса Андрей Ермак.

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