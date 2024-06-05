Киев отказывается платить страховку разбитым предприятиям, где прятались ВСУшники

Вадим Москаленко.  
05.06.2024 08:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 320
 
Дзен, Украина, Харьков


Уничтоженные ударами ВКС России цеха, где за мирным производством маскировались военные склады, сборка дронов или места расположения личного состава ВСУ, теперь не могут стрясти с киевских чиновников ни копейки страховых выплат, пожаловалась на заседании Верховной рады известная издевательствами над русскими пленными депутат Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Среди предприятий, которые мы посетили в Харькове, была и типография «Фактор-печать», которая держит на самом деле 40% украинской печати. Вот во что превращены детская, взрослая украинская литература, книги, которые в прямом эфире Скабеева и другие пропагандисты называли «законной военной целью», говорили, что там дроны создаются. Собственно путинская Россия проводит деиндустриализацию города, уничтожая успешные предприятия», – завывала бандеровка, почему-то возмущаясь декоммунизацией.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Уничтоженные ударами ВКС России цеха, где за мирным производством маскировались военные склады, сборка дронов...

 «Кроме прочего, мы были и на крупном перерабатывающем предприятии «Мясной», где также рашисты уничтожив предприятие, где работает более 2 тысяч харьковчан, нанеся убытки более 500 миллионов гривен.

Но к сожалению, эти предприятия, которые платят сотни миллионов гривен налогов каждый год, не получают ни копейки страховой выплаты, потому что Харьков находится в гетто экономическом красной зоны», – стенала Геращенко.



 


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть