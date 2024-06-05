Киев отказывается платить страховку разбитым предприятиям, где прятались ВСУшники

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Уничтоженные ударами ВКС России цеха, где за мирным производством маскировались военные склады, сборка дронов или места расположения личного состава ВСУ, теперь не могут стрясти с киевских чиновников ни копейки страховых выплат, пожаловалась на заседании Верховной рады известная издевательствами над русскими пленными депутат Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Среди предприятий, которые мы посетили в Харькове, была и типография «Фактор-печать», которая держит на самом деле 40% украинской печати. Вот во что превращены детская, взрослая украинская литература, книги, которые в прямом эфире Скабеева и другие пропагандисты называли «законной военной целью», говорили, что там дроны создаются. Собственно путинская Россия проводит деиндустриализацию города, уничтожая успешные предприятия», – завывала бандеровка, почему-то возмущаясь декоммунизацией.

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«Кроме прочего, мы были и на крупном перерабатывающем предприятии «Мясной», где также рашисты уничтожив предприятие, где работает более 2 тысяч харьковчан, нанеся убытки более 500 миллионов гривен. Но к сожалению, эти предприятия, которые платят сотни миллионов гривен налогов каждый год, не получают ни копейки страховой выплаты, потому что Харьков находится в гетто экономическом красной зоны», – стенала Геращенко.