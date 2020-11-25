США проявили акт военной агрессии против РФ – Сивков

25.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Соединенные Штаты Америки проявили акт военной агрессии в отношении Российской Федерации, отправив свой эсминец в залив Петра Великого, где находится главная база Тихоокеанского флота РФ Владивосток.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Сивкова, Россия должна пресекать попытки нарушения своих территориальных вод самым жестким образом, вплоть до уничтожения судна-нарушителя.

«Эта территория была объявлена внутренними водами Советского Союза решением Верховного Совета СССР еще в 1957 году. Принимают это американцы или не принимают – это их личное дело. Мы уже это объявили внутренними водами, и другие страны это признали.

Поэтому вторжение в наши территориальные воды иностранного военного корабля, корабля США, является актом военной агрессии против Российской Федерации. Это надо четко понимать. Как если бы на территорию нашей страны сухопутную вторгся, скажем, танковый полк США – примерно так. Поэтому пресекать подобные действия надо самым решительным образом.

Надо заметить, что в 50-е годы США неоднократно пытались нарушать наше воздушное пространство с помощью самолетов. Могу сказать, что только за период с 50-х до начала 60-х годов несколько десятков американских самолетов было уничтожено нашими истребителями, после чего они перестали нарушать наше воздушное пространство. Поэтому пресекать подобные действия надо самым решительным образом», – заявил Сивков.

Военный эксперт также подчеркнул, что американские корабли типа эсминца «Джон Маккейн», который накануне нарушил российскую территорию, несут прямую угрозу и способны уничтожить целый город, выстрелами из своих орудий.

«Нельзя забывать, что на борту эсминца «Маккейн» и ему подобных могут находиться ракеты ПРО SM-3, способные уничтожать наши баллистические ракеты. Там могут находиться крылатые ракеты «Томагавк», в том числе с ядерными боезарядами и дальностью стрельбы порядка 2,5 тысяч километров. Какой ущерб они могут нанести? Они могут уничтожить весь этот город. Поэтому надо, в первую очередь, четко по всем дипломатическим каналам заявить, что любые действия подобного рода будут пресекаться самым серьезным образом. Что подобные действия Российская Федерация рассматривает как акт военной агрессии, немотивированной военной агрессии против нашей страны», – отметил Сивков.