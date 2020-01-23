США пытаются дестабилизировать ситуацию в Белоруссии и Киргизии

23.01.2020, Москва, Олег Кравцов

Намерение Вашингтона расширить список стран, гражданам которых будет ограничен въезд на территорию США, – это попытка расшатать ситуацию в негодных для американцах странах.

Администрация Дональда Трампа планирует расширить список стран, для граждан которых въезд на территорию США будет ограничен. Об этом сообщают газеты The Wall Street Journal и Politico. В этот список попали также Белоруссия и Киргизия.

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Такое мнение в комментарии «Московскому комсомольцу» высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, отвечая на вопрос, почему в этот список попали Белоруссия и Киргизия.

«На сегодняшний день Америка изыскивает формы давления для того, чтобы, насколько это возможно, дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в этих постсоветских республиках. Администрация Трампа, по всей видимости, исходит из информации о том, что ситуация в Белоруссии достаточно напряженная, а Киргизия постоянно испытывает определенного рода трудности. Поэтому, как только американцы вводят такого рода ограничения, они усиливают волнение общественности, лишний раз показывая, что Запад, по крайне мере в лице США, неодобрительно относится к тем правительствам и к тем режимам, которые есть в данном случае в Белоруссии и Киргизии», — считает эксперт.

Он полагает, что одним этим запретом дело не ограничится, а будут предприняты и другие меры, возможно, экономические, чтобы усилить давление на те государства и режимы, которые неугодны Вашингтону.

«Еще один важный момент связан с внутриполитической ситуацией в Соединенных Штатах. Он заключается в том, что Киргизия азиатская страна, и в данном случае Америка преследует расово-этнические факторы. Для администрации США граждане Киргизии и ряда других азиатских государств являются нежелательными. Трамп делает большие шаги по предотвращению въезда иммигрантов из этих стран», добавил Васильев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», влиятельные американские СМИ сообщили, что в список стран, представляющих опасность для США, будут включены Белоруссия и Киргизия наряду с Мьянмой, Эритреей, Нигерией, Суданом и Танзанией. В этом перечне с 2017 года находятся Сирия, Иран, Судан, Ливия, Сомали и Йемен. Окончательный вариант списка будет оглашен 27 января.