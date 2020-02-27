США пытаются выстроить «карантин» вокруг России и Китая

27.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Крупные учения НАТО в Европе «Защитник-2020» и «Золотая кобра» в Тихоокеанском регионе говорят о том, что США пытаются выстроить вокруг своих геополитических конкурентов – России и Китая – периметр сдерживания из недружественных им государств – американских сателлитов.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил декан факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Усиление учений возле наших границ на Западе и у китайских границ на Востоке свидетельствует о том, что выстраивается периметр сдерживания, – рассказал эксперт. – В глубине американского планирования лежит основа, которая была разработана в период Холодной войны: если ты противника не можешь одолеть сразу, если ты не можешь усадить его за стол переговоров на твоих условиях, значит, этого противника надо изолировать. Не давая ему возможности играть по широкому фронту».

По мнению Сидорова, именно так в свое время американцы поступили с Советским Союзом. СССР тогда пошел на эти правила игры и, соответственно, на самоизоляцию. Россия на это уже не идет, потому США меняют тактику.

«Неслучайно в речах американских высших должностных лиц, включая президента, министра обороны, государственного секретаря мелькает понятие «междуморье», – отметил декан факультета мировой политики МГУ. – Сделать карантин (карантинные зоны – ред.) для сдерживания России и Китая».

Ранее сообщалось о том, что ВСУ возводят в Мариуполе военный городок по стандартам НАТО.