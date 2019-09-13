США разблокировали финпомощь Украине: Госдеп подтвердил, а Зеленский поблагодарил

13.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Государственный департамент США разблокировал 141,5 млн долларов на помощь в сфере безопасности, включая деньги на снайперские винтовки и гранатометы, а также еще 250 млн долларов от Министерства обороны США, которые заблокировала администрация Трампа, – для Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил помощник государственного секретаря по политико-военным делам Кларк Купер, пишет Defense News. Он уточнил, что о решении Конгресса сообщили вечером 11 сентября по местному времени. Эти средства могут быть использованы через 15 дней после уведомления, если не будет возражений.

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“Государственный департамент оценил дальнейшие возможности иностранного военного финансирования и дополнительные возможности на счетах программы противодействия российской агрессии. Мы также предоставляем поддержку по уничтожению и уменьшению конвенционного вооружения и хранению оружия. Поэтому существует целый ряд помощи по безопасности, которую мы обозначили и определили для Украины”, – сказал Купер.

Во время слушания комитета по вопросам бюджета Сената (верхняя палата Конгресса США) сенатор Линдси Грэм заявил, что финансирование Украины со стороны Министерства обороны Соединенных Штатов также может быть продлено. Он добавил, что Украина “получит деньги”.

Разблокирование средств военной помощи Белым Домом подтвердили и в посольстве Украины в США. Деньги должны пойти на оборонительное оружие для нашего государства. Накануне американский глава инициировал проверку средств, чтобы, как пояснили в Белом Доме убедиться, что средства используются в соответствии с интересами США. Из-за этого их выделение было временно приостановлено.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил администрацию президента США Дональда Трампа и Конгресс за поддержку решения о предоставлении Украине помощи в области безопасности.

“Благодарен США за разблокирование военной помощи Украине, за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. США вновь подтвердили свое стратегическое партнерство с Украиной. Вместе работаем дальше!”, – написал Зеленский на своей странице в Твиттере.

Впрочем некоторые конгрессмены-демократы связывали это с возможной попыткой Трампа давить на украинскую власть, чтобы во время предстоящих президентских выборов в США заставить ее встать на сторону действующего президента и передать в Вашингтон компромат на лидера правого крыла демократов, бывшего вице-президента Джо Байдена. Такого же мнения придерживается и киевский политэксперт Руслан Бортник, о чем ранее сообщал ПолитНавигатор.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа затягивает выделение 250 млн долларов военной помощи Украине. Глава Белого дома попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу финансирования, известную как Инициатива содействия безопасности в Украине, чтобы удостовериться, что эти деньги используются в интересах Соединенных Штатов, сообщило издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в администрации Трампа.