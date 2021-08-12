США шантажируют Польшу выводом войск

12.08.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

Между Варшавой и Вашингтоном продолжается напряжение из-за попыток властей Польши принять закон, который запретит вещание телеканалов, находящихся в собственности инвесторов извне Европейской экономической зоны. Ситуация затрагивает интересы американского капитала – группы Discovery и грозит переформатированием польской политической сцены.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет польский политолог Матеуш Пискорский.

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Практически все понимают, что законопроект правящей партии «Право и справедливость» имеет чисто ситуативный и политический характер. Правительство хочет лишить лицензии на телевещание конкретный телеканал. Это никак не связано с тем, что канал TVN принадлежит американской корпорации Discovery. Единственная причина появления данного законопроекта – TVN однозначно симпатизирует либеральной оппозиции и выступает с жесткой критикой правительства.

Все аргументы о том, что это вопрос безопасности (превентивного исключения из польского информационного пространства потенциальных инвесторов из России, Китая; руководство правящей партии в последние время заговорило еще и про угрозу приобретения польских электронных СМИ саудовцами и нарко-картелями) – всего лишь дешевая уловка. Суть исключительно в тем, что лидер «ПиС» Ярослав Качиньский хочет избавиться от внутренней политической конкуренции, лишая ее основного информационного ресурса.

Проблема в том, что в данном случае этот ресурс принадлежит американскому капиталу, а польский политический класс находится в психологической зависимости от «стратегического союзника» из-за океана. Именно поэтому многие из польских политиков пытаются заверять Вашингтон о своей лояльности, выступая против фактической национализации TVN. Это тоже одна из основных причин выхода из правящей коалиции лидера небольшой партии «Согласие», вице-премьера Ярослава Говина.

Тем более, что из Вашингтона поступают серьезные угрозы – некоторые сенаторы уже намекнули на возможность вывода части американских военных баз из Польши и их перемещение в Румынию.

Польские элиты, которые привыкли считать единственной гарантией «национальной безопасности» перед лицом «российской угрозы» военное присутствие США на своей территории легко напугать такого рода «утечками» в СМИ.

Лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш подтверждает, что, «если закон о TVN будет принят, американские войска выведут из Польши быстрее, чем их сюда вводили».

«Такой сценарий вероятен как следствие того, что в оборонной политике ставка была сделана исключительно на американцев – вместо того чтобы опираться также на Евросоюз. Теперь становится опасно, ибо в вопросе принудительной продажи телеканала у республиканцев и демократов единое мнение; это удар по торговому соглашению 1990 года и проявление крайней глупости правящей партии», – говорит политик.

Действительно, польское правительство попало в ловушку по собственному желанию. Ведь отмена законодательной инициативы под давлением США станет очередным примером неэффективности «ПиС». А принятие закона будет вынуждать искать альтернативу американским союзникам – что сегодня является немыслимым шагом для польских политиков.