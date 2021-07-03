Новости Украины

Соединенные Штаты могут подключиться к переговорам по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, но для Украины это грозит негативными последствиями.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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В публикации утверждается, что министры иностранных дел ДНР и ЛНР обратились к замруководителя администрации президента РФ Дмитрию Козаку и главе российского МИД Сергею Лаврову с просьбой инициировать вопрос скорейшего созыва встречи политических советников в нормандском формате, причем при участии США.

Издание напоминает, что во время встречи в Женеве президентов России и США Козак не исключил возможности участия США в переговорах по Донбассу, заявив, что это произойдет только при условии поддержания Штатами прагматичного подхода к выполнению Минских соглашений.

«И вот, похоже, первые результаты женевской встречи начинают проявляться: это все еще неясные контуры, и по ним пока невозможно предположить, какой в результате будет картина, — первые штрихи могут как обнадеживать, так и вселять тревогу», – переживает издание.

Автор отмечает, что ни администрация президента Обамы, ни Трампа не горели желанием присоединяться к переговорам по Донбассу, но теперь времена изменились.

«И, похоже, Вашингтон готов взять на себя часть ответственности за установление долгожданного мира в Донбассе. Однако ни Вашингтон, ни Киев пока не нашли в себе ни смелости, ни креатива отказаться от Минских договоренностей, которые невозможно выполнить без ущерба для украинских независимости и суверенитета», – пишет «ЗН».

«Да, в Женеве после встречи с Путиным Байден сообщил, что на ней он представил российскому президенту свой взгляд на Минские договоренности, отличающийся от российского. Но если нам нужны новые альянсы и союзы, зачем же их строить на фундаменте, грозящем разрушением украинской государственности?», – недоумевает издание.

Предлагается побыстрее определиться с ответом на вопрос, каким видит Украина свое будущее, «с Донбассом за «стеной» или в одной «квартире» с ненавидящим ее вернувшимся блудным сыном».

«Честные ответы необходимо дать прежде всего самим себе, чтобы потом доступно и аргументированно донести их до друзей и партнеров. В том числе и в ближайшее время в Вашингтоне. Чтобы после не удивляться, не обижаться и не стенать, «если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так…», – резюмирует «ЗН».

Стоит заметить, что автор данной статьи – антироссийская пропагандистка Татьяна Силина, которая называла ранее арестованного в Киеве журналиста Кирилла Вышинского «ценным обменным фондом».