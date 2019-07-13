Вышинского объявили «бойцом спецназа» и «ценным обменным фондом»

13.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

В Киеве требуют как можно скорее осудить арестованного по обвинению в государственной измене главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Об этом пишет киевский еженедельник «Зеркало недели».

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«Вышинский — боец спецназа информационных войск РФ, лицо, приближенное к «штабисту» Дмитрию Киселеву и обладающее ценной информацией. Таких не бросают. Для Украины Вышинский — это не только ценный обменный фонд. «Дело Вышинского» — это ниточка, потянув за которую можно ослабить врага, и это зеркало, в котором отражаются все недостатки нашей обороны не только в информационной войне», – отмечается в публикации.

Издание опасается, что уже понедельник, 15 июля, Вышинскому могут изменить меру пресечения, поскольку Конституционный суд Украины признал незаконной норму УПК, по которой осужденным по тяжелым политическим статьям суды должны были безальтернативно избирать только арест. Теперь же им можно назначить домашний арест или выход под залог (читайте: Киевский прокурор занервничал – машина политрепрессий дала сбой).

«Решение КСУ сомнений не вызывает — но брешь в УПК, которая создает теперь риски для побега подозреваемых или обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях надо заделывать срочно. Ситуация такова: чтобы обменять Вышинского на украинских узников Кремля, его необходимо осудить. Для этого он должен быть доступен следствию. Для этого он не должен быть выпущен из-под стражи. И никакие другие меры этого не обеспечат», – пишет «ЗН».

Кроме того, признает издание, больше фигурантов в «деле Вышинского» на сегодня нет, в том числе и иных медиа, кроме «РИА Новости Украина», хотя замглавы СБУ Виктор Кононенко в мае 2018 года заявлял о раскрытии сети медиаструктур, подконтрольных и финансируемых РФ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ОБСЕ намерена обратиться к Украине с призывом освободить Вышинского.

Кроме того, адвокаты Вышинского сообщили, что обвинение так и не нашло доказательств вины журналиста.