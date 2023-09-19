США сорвали дипломатическое решение Путина

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Власти США без объяснения причин вновь не выдали визу для поездки в составе делегации РФ на неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому. Об этом он заявил с трибуны Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я сегодня должен был вечером отправиться, согласно решению президента, в Нью-Йорк на очередную сессию Генассамблеи ООН. Но я остаюсь здесь, и очень этому рад», – сказал Слуцкий.

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Он пояснил, что появились новые международные площадки, на которых Россия может отстаивать свою позицию.

«У нас впереди конференция Россия-Латинская Америка, которую США, несмотря на все их усилия, не удалось обрушить. У нас мощная представленность национальных делегаций, многие из которых возглавляют спикеры парламентов. А что касается решения Госдепартамента, который меня боится, да, я буду продолжать выступать по деструктивной роли США в мировых делах. США ведут сегодня вывихнутую экспансию в Европу. Американский истеблишмент ведет неправильную политику, которая оборачивается против самого Вашингтона», – сказал Слуцкий.

Он напомнил, что состав БРИКС расширился до 11 членов.

«БРИКС хорошая футбольная команда, а Россия в ней форвард движения к многополярному устройству», – сказал Слуцкий.

Он единственный член российской делегации на Генассамблее ООН, которому США не открывают визу с осени прошлого года.