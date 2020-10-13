США спускают польского пса на русского медведя

13.10.2020, Киев, Игорь Петров

Недружественная в отношении России риторика президента Польши Анджея Дуды, в том числе и во время визита в Киев, объясняются тем, что отношения США и России ухудшаются, а Польша стремится делать то, что нужно Вашингтону.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

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«Польша является стратегическим партнером США, причем Польша от США зависит гораздо больше, чем США от Польши. Поэтому Дуда, как и любой президент Польши, действует с оглядкой на США. Сейчас российско-американские отношения – на нисходящей траектории. Очевидно, что и польско-российские отношения должны ухудшаться. Этим объясняется и решение польского регулятора по «Газпрому», и недружественная риторика Дуды и все остальное.

Польша рассматривает Украину как, с одной стороны, пространство для приложения собственных геополитических амбиций, с другой – пространство для выполнения обязательств перед стратегическим партнером», – сказал Белашко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве президенты Польши и Украины официально подтвердили продолжение русофобского курса