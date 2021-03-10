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10.03.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, США, Украина
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США ставят Зеленского в неудобную позу и предлагают определиться

Новости Украины

Соединенные Штаты по-прежнему думают, президент Владимир Зеленский зависим от днепропетровского олигарха Игоря Коломойского, а потому предлагают главе Украины сделать свой выбор.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник, отвечая на вопрос, зачем США ввели санкции против Коломойского.

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В этом деле политолог видит несколько мотивов.

«С одной стороны, есть общий курс на деолигархизацию Украины. В США считают, что крупный бизнес слишком влиятелен внутри страны. С другой стороны, есть претензии персонально к Коломойскому. В Вашингтоне думают, что он по-прежнему управляет Зеленским. И президента таким образом ставят перед выбором между США и олигархом», – сказал эксперт «Известиям».

«Кроме того, в команде Джо Байдена помнят о публикациях с неприятным компроматом. Думаю, США попытаются если не выдавить миллиардера из страны, то хотя бы заметно снизить его влияние на украинскую политику», – считает Бортник.

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