США стравливают Европу и Россию, а Меркель им помогает

26.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Соединенные Штаты могут спровоцировать на Украине полномасштабную войну, которая будет использована против России и стран ЕС, которых Вашингтон давно пытается столкнуть лбами.

Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил заместитель директора Института стран СНГ, политолог Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бывший вице-канцлер и бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль после того, как произошла провокация в Керченском проливе, сказал, что Россию и Германию пытаются столкнуть в войне. Украина – инструмент.

Все же понимают, что не Порошенко сидит и составляет планы, как столкнуть Германию и Россию в войне. Это делается гораздо выше.

Я напомню, что не так давно президент Трамп заявил, что Евросоюз – это враг. И когда все это накладывается вместе, мы понимаем, что сейчас Украину могут действительно взорвать и устроить полномасштабную войну, которая будет бить и по России, и по Европе.

Но при этом есть еще одна серьезная проблема, что немцы остаются немцами, и как всегда на англосаксонские провокации отвечают самым выгодным американцам образом.

Я напомню, Ангела Меркель после керченской провокации выступала в Бундестаге. И она говорила, что они будут требовать от России, чтобы немецкие и французские наблюдатели появились в Керченском проливе и контролировали проход судов. Керченский пролив проходит по территории России, а они будут контролировать.

Кильский канал проходит по территории Германии, а она согласилась с международным контролем только после того, как проиграла Первую и Вторую мировые войны. Поэтому ситуация крайне серьезная», – резюмировал эксперт.