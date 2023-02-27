США тратят на украинский конфликт больше, чем на войну в Афганистане

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Администрация Джо Байдена выделила на военную помощь Киеву больше, чем США ежегодно тратили на собственную войну в Афганистане. Об этом сообщила немецкая исследовательская компания Statista.

При этом учтённая компанией помощь США Киеву не включает часть военных поставок и финансирование на другие нужды, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Военная помощь США Киеву за первые 11 месяцев конфликта составила 46,6 милилардов долларов, говорится в отчете Statista со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики. В сравнимых ценах 2022 года это больше среднегодовых военных расходов США за первые 10 лет войны в Афганистане, которые составляли 43,4 миллиарда долларов.

«Когда вы подсчитаете среднегодовые затраты на предыдущие войны, в которых участвовали Соединенные Штаты, вы сможете увидеть истинный масштаб стоимости помощи Украине», – сказал аналитик Statista Мартин Армстронг.

При этом, по его словам, в общую сумму военной помощи Украине не входят дополнительные пять миллиардов долларов, поскольку оружие и техника на эту сумму была отправлена в Киев напрямую Пентагоном.

Цифры не включают другие виды помощи США, скажем, такие, как 4,5 миллиарда долларов, которые Байден пообещал Киеву на финансирование пенсий, зарплат и других государственных расходов.

В публикации Statista отмечено, что среднегодовые затраты США на войны в Корее, Вьетнаме и Ираке были значительно выше в связи с прямым участием в них большого количества американских солдат и военной техники. Учитывая тот факт, что на Украине таких проблем у американцев нет, они могут поддерживать Киев действительно «столько, сколько это будет необходимо».

Как сообщал «ПолитНавигатор», группа конгрессменов от Республиканской партии США внесла резолюцию с требованием к администрации Байдена прекратить оказывать «военную и финансовую» помощь Украине, документ получил название «Резолюция об усталости от Украины».