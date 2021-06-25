25.06.2021, Мариуполь, Игорь Шаповалов
 
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США требуют от России немедленно допустить в Крым миссию СММ ОБСЕ по Донбассу

Новости УкраиныВременный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин в ходе своей поездки на...

Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин в ходе своей поездки на подконтрольную Украине территорию Донецкой области выслушала доклад представителей ОБСЕ о «российской агрессии».

Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе встречи представители ОБСЕ рассказали Кристине Квин о «жизненной важности» их работы по наблюдению за войной в Донбассе, и «содействию диалогу между всеми участниками кризиса на Донбассе и в Крыму». Разумеется, обвинив при этом Россию в «агрессии».

«К сожалению, Россия продолжает блокировать деятельность СММ. США призывают Россию прекратить препятствование СММ и предоставить ей полную свободу передвижения по всей территории Украины, включая Крым», – написали в посольстве.

Также Кристина Квин встретилась с представителями городских властей в порту Мариуполя. В ходе встречи она заверила в поддержке США экономики региона и «приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины в условиях Российской агрессии».



Отметим, что основной целью Кристины Квин во время поездки в Бердянск и Мариуполь является проверка строительства базы ВМФ Украины, реконструкцию и модернизацию которой Киев договорился проводить совместно с Лондоном.

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