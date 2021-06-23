Военно-морской меморандум Украины с Лондоном рискует оказаться грандиозной аферой

23.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Разрекламированное властями Украины подписание меморандума с Великобританией о строительстве баз ВМФ и передаче Киеву двух тральщиков типа Sandown – рискует оказаться сомнительным приобретением.

Об этом заявили опрошенные «ПолитНавигатором» киевские эксперты.

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Согласно подписанному документу, британская сторона спроектирует и построит для Украины ракетные катера для создания так называемого москитного флота. Украина и Великобритания договорились также о восстановлении и модернизации баз ВМС Украины в Бердянске на берегу Азовского моря и в Очакове на черноморском побережье. Несколько компаний в Великобритании работают сейчас с Минобороны Украины в вопросах, какой должна быть инфраструктура этих баз – в каких местах размещать склады горючего, боеприпасов и ремонтные помещения, а также разрабатывают энергетическую структуру причалов.

Экс-глава комитета Верховной Рады по обороне Георгий Крючков считает, что для властей Украины заключение меморандума было важно с имиджевой точки зрения после встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным.

«Украине сейчас очень нужны любые шаги, которые свидетельствуют о поддержке. И подписанный меморандум сейчас воспринимается как один из таких шагов. Для Великобритании это удобный случай избавиться от старья и одновременно показать, что поддержка Украины продолжается. Конечно, для Украины подписанный меморандум не означает какое-то особенное большое приобретение. И это вряд ли это не изменит ситуацию в Чёрном море, если говорить о передаче тральщиков. Опасно другое – строительство баз в Херсонской и Запорожской области. Это серьёзно», – сказал Георгий Крючков.

Бывший заместитель главы Генштаба Украины Игорь Романенко ранее подчеркивал, что британские тральщики для Киева очень важны, чтобы исключить возможность российской блокады крупнейшего порта Одессы при помощи мин.

«Противник может выставить мины и перекрыть Одессу. Благодаря тральщикам этот участок будет быстро разминирован», – пояснял Игорь Романенко.

Однако Георгий Крючков считает, что в случае реального масштабного конфликта тральщики Украине не помогут.

«Что касается заявления о необходимости тральщиков для Украины, то они не имеют никакого значения. Конечно, военные говорят то, что от них хотят услышать. Но понятно, что Запад не будет воевать за Украину, хотя поддерживать её, накачивать оружием, пусть даже устарелым, он продолжит. Все понимают, что, если будет настоящая война, то она будет серьезной, то есть с применением ядерного оружия», – сказал Георгий Крючков.

Вероятно, решение о передаче тральщиков Sandown объясняется тем, что эти корабли выводятся из эксплуатации, что предусматривает программа модернизации британского флота, которую проводит профессиональный глава ВМС Великобритании первый морской лорд Тони Радакин, присутствовавший на подписании меморандума в Одессе.

Ранее он заявлял британской прессе, что беспилотные тральщики дешевле, безопаснее и быстрее работают.

«Новые системы находят мины даже в наихудших условиях в 5-10 раз быстрее, чем наши нынешние корабли. Мы останемся лучшими охотниками за минами в мире, начав менять корабли на дроны. Сначала Sandown, а затем класс Hunt», – приводит его слова издание The Maritime Executive.

В ноябре прошлого года Великобритания объявила о намерении инвестировать 250 миллионов долларов в совместную французско-британскую программу борьбы с морскими минами, в рамках которой будут созданы новые высокотехнологичные системы для борьбы с морскими минами. Thales и BAE Systems заключили контракт на производство трех прототипов системы, а ASV Ltd. (L3Harris) предоставила компонент автономного надводного судна.

В рамках отдельной сделки, объявленной в январе, министерство обороны Великобритании за 34 миллиона долларов заказало у Atlas Elektronik три новых автономных системы траления. Эти суда станут первыми дронами-тральщиками в ВМС Великобритани.

Таким образом, передавая тральщики Sandown Украине, Великобритания избавляется от устаревших кораблей, которые были бы списаны в любом случае.

«Украина давно превратилась в свалку устаревшей военной техники, которую нам активно и с большим удовольствием впаривают, в первую очередь, США. Теперь опытом американцев решили воспользоваться британцы, – комментирует глава всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников Сергей Шабовта. – Глядя на закупки, которые делают Военно-морские силы Украины невольно, приходишь к мысли, что кто командующий с фамилией Неижпапа (по-русски созвучно с «Не ешь, папа», – ред.) оправдывает свою фамилию. Этот человек не имеет ни опыта корабельной службы, ни академического образования, позволяющего оценивать тенденции и хоть как-то понимать, куда нужно развивать флот. Командование Военно-морских сил легко соглашается на какие-то бессмысленные огромные расходы. До настоящего момента самым скандальным был, контракт который Украина уже выплатила 520 млн долларов за несколько кораблей береговой охраны, американских катеров «Марк 6», которые американцы ранее признали экономически невыгодными для использования. То есть, американцы отказались от эксплуатации этих кораблей, и мы тут же бодренько купили их, хотя они не могут иметь большой ценности хотя бы в силу их мореходных качеств», – сказал Шабовта.

По данным эксперта, тральщики Sandown устарели не только морально, но и физически. Им уже более 30 лет, они нуждаются в ремонте и вряд ли могут интенсивно эксплуатироваться в море. Кроме того, неясно, как они будут ремонтироваться, если вся украинская судоремонтная база выстроена на метрических резьбах, а не на дюймовых, как в Великобритании. Но главный вопрос – в целесообразности закупки тральщиков.

«Лично у меня как офицера с большим опытом корабельной кадровой службы возникает вопрос – а какую пользу могут принести два тральщика? Даже проверить акваторию Одесского порта и найти там все мины двумя тральщиками – немыслимо сложная задача. Но безграмотное командование ВМС Украины это всё не смущает», – отметил Шабовта.