США тренируются наносить авиаудары по Крыму, – член команды Зеленского

09.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия с военной точки зрения доминирует во всем черногорском бассейне, но США пытаются противостоять Москве и регулярно направляют свои корабли в Черное море, а бомбардировщики перебрасываются через Атлантику, чтобы сымитировать удары по территории Крыма.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Богдан Яременко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Конечно, оккупация Крыма раскрыла для России определенные возможности. Прежде всего, речь идет о военных возможностях. Военно-политических, военно-стратегических. Мы видим, как активизировалась российская внешняя политика в северной Африке, на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. Мы видим фактически тотальное доминирование России в черноморском бассейне. Имеется в виду военное.

В культурном плане, в политическом плане это далеко не так, но в военном плане Россия имеет средства, силы и, главное, политическую волю именно в этом бассейне их активно развивать, все эти возможности.

Но, в то же время, мы видим, что, например, в 13-м году было десять или восемь заходов судов НАТО, военных, в черноморский бассейн, а сейчас это же десятки! Сейчас один эсминец американский выходит, другой военный корабль заходит.

Мы видим тренировки американских бомбардировщиков, которые взлетают с территории США, имитируют нанесение бомбового удара в районе Крыма, перелетая через Атлантику и Европу, и возвращаются на военно-воздушные базы.

То есть, цена для России есть, России не становится проще от этого, на Россию есть давление санкционное, на Россию есть давление политическое. Поскольку мы меньшее государство, чем Россия, поскольку у нас меньше ресурсов, в том числе военных ресурсов, поскольку мы лишены такого ресурса, как угроза применения ядерного оружия, конечно, мы должны в первую очередь апеллировать к международному сообществу», – заявил Яременко.

Ранее военный эксперт, капитан I ранга Сергей Горбачев заявил, что США еще во времена Сочинской олимпиады отработали схему длительного нахождения своих боевых кораблей в Чёрном море в обход конвенции Монтрё, которая устанавливала предельный срок в 21 день.