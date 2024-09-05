США трясутся от новой российской ракеты, – международный аналитик

США боятся новой российской ракеты, несущей ядерный боезаряд, инфраструктура под которую выстраивается в том числе в Крыму. Поэтому нынешняя администрация не хочет давать Украине дальнобойное оружие и принимать ее в НАТО.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил украинский аналитик Александр Демченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация сложнее, чем мы об этом сейчас говорим, потому что Байден заявлял на закрытых встречах с украинскими делегациями о том, что Украина никогда не будет членом НАТО, пока он является президентом. Мы об этом знаем. Позиция Байдена – нет американского оружия против России, позиция Байдена – Украина не должна быть в НАТО, позиция Байдена в том, что Россия не может быть разрушена. Это – дитя «Холодной войны», и он «Холодной войной» жил и будет жить дальше… Американский истеблишмент, часть его, в частности, в Демократической партии, они боятся того, что система безопасности, которую они конструировали, которая построена на ядерном сдерживании, она будет разрушена. Сейчас в американских СМИ появляется все новая информация о том, что Россия строит какую-то новую ракету, что она выстраивает полную инфраструктуру под эту ракету, и они уже трясутся. Еще ракеты нет, а американская администрация уже трясется от этого. Потому я думаю, что они просто не хотят провоцировать, драконить Владимира Путина», – заявил Демченко.