Политнавигатор - Новости России и Украины
24.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова
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Вооруженные силы, Колониальная демократия, НАТО, Политика, Сюжет дня, Украина

США: Украине угрожает военный переворот


Недавнее принятие Верховной Радой под давлением Запада закона «О нацбезопасности и обороне» вызвано опасениями США и НАТО возможностью военного переворота на Украине.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас я, возможно, выражу не очень популярное мнение, но закон появился на горизонте после встречи с министром обороны США. Мне кажется, и мои коллеги, которые работают на Западе, разделяют это мнение, – и США, и НАТО думают, что на Украине существует риск военных переворотов, что Украина – очень слабое государство по своей структуре, а роль военных и милитаризированных групп на фоне кризиса в Донбассе в ней возрастает.

Существует риск военного переворота. Именно потому базовой целью было ослабить влияние военных на политику, на право, на государство, в конце концов, не допустить возникновения египетского, турецкого или других похожих сценариев.

Но, мне кажется, что от базовой идеи мы отошли слишком далеко, и сегодня этот самый контроль намного ниже, чем был раньше», – отметил эксперт.

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