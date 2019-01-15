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15.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Политика, Сюжет дня, Украина, Экономика
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США уже не первые в мире – вперед вырвались Китай и Индия

США уже в следующем году перестанут быть крупнейшей страной мира по объему ВВП, а к 2030 году переместятся на третью строчку в этом списке, пропустив вперед Китай и Индию, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Так прогнозируют аналитики банка Standard Chartered, сообщает сайт учреждения.

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Для своего прогноза они использовали данные о номинальном размере ВВП в долларах США с учетом паритета покупательной способности.

«Перелом обеспечит мировой средний класс. К 2020 году большинство мирового населения будет относиться к среднему классу. Азия будет лидировать по темпам увеличения этой прослойки, тогда как на Западе будет наблюдаться стагнация», — говорится в обзоре.

При этом Россия, по оценкам экспертов, сохранит свое место в десятке ведущих экономик, хотя и с потерями – переместится с 6-го места в 2010 году на 8-е к 2030 году.

Головокружительный взлет может продемонстрировать Индонезия: к 2020 году она войдет в топ-10 стран по ВВП сразу на 7-м месте, а к 2030 году переместится на 4-ю строчку. Кроме того, по оценкам Standard Chartered, заметно улучшатся позиции Турции, Бразилии и Египта, которые в 2030 году будут занимать пятое, шестое и седьмое места соответственно.

Япония и Германия, некогда входившие в первую тройку стран по объему экономики, в 2030 году расположатся в конце десятки — на 9-м и 10-м местах соответственно.

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