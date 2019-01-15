//exit;
15.01.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Миссия ОБСЕ, Провокации, Украина
Просмотров:

ВСУ готовят провокацию на время визита в Донбасс председателя ОБСЕ

Командование ВСУ планирует проведение провокации в районе Станицы Луганской во время приезда в зону «ООС» действующего председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Шестнадцатого января в населенный пункт Станица Луганская в зону ответственности 59-й бригады ожидается прибытие действующего председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака в сопровождении украинской делегации во главе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным с целью оценки текущей обстановки в зоне «ООС». В работе также примет участие начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко», – рассказал он.

Отмечается, что по данным разведки ЛНР, командование «ООС» планирует совершить провокацию под объективами украинских СМИ с целью обвинения Народной милиции ЛНР в нарушении режима прекращения огня.

«Четырнадцатого января в район Станицы прибыли представители подконтрольных командованию «ООС» СМИ в сопровождении офицеров 72-го Центра информационно-психологических операций, что косвенно подтверждает замысел противника», – добавил Андрей Марочко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть