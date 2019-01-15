ВСУ готовят провокацию на время визита в Донбасс председателя ОБСЕ

15.01.2019, Луганск, Александр Гусар

Командование ВСУ планирует проведение провокации в районе Станицы Луганской во время приезда в зону «ООС» действующего председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора.



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«Шестнадцатого января в населенный пункт Станица Луганская в зону ответственности 59-й бригады ожидается прибытие действующего председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака в сопровождении украинской делегации во главе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным с целью оценки текущей обстановки в зоне «ООС». В работе также примет участие начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко», – рассказал он.

Отмечается, что по данным разведки ЛНР, командование «ООС» планирует совершить провокацию под объективами украинских СМИ с целью обвинения Народной милиции ЛНР в нарушении режима прекращения огня.

«Четырнадцатого января в район Станицы прибыли представители подконтрольных командованию «ООС» СМИ в сопровождении офицеров 72-го Центра информационно-психологических операций, что косвенно подтверждает замысел противника», – добавил Андрей Марочко.