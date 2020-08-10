США в бешенстве из-за военного сотрудничества Сербии с «авторитарным» Китаем

10.08.2020, Белград, Алексей Топоров

После того как в информационном пространстве появился годовой отчет сербской госкомпании «Югоимпорт СДПР», согласно которому Белград закупил у Пекина систему ПВО FK-3, посольство США в Сербии выпустило заявление.

Американцы сообщили, что сербской стороне следует осознавать краткосрочные и долгосрочные риски и издержки ведения бизнеса с китайскими компаниями, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В заявлении американского посольства говорится о том, что «закупка вооружений не должна поставить под угрозу национальную безопасность или экономический суверенитет» страны. Но на это нельзя рассчитывать, если «продавцы военной и оборонной техники зависят от авторитарного правительства Китая».

При этом посольство настоятельно порекомендовало Белграду «работать над более полной гармонизацией с общей политикой безопасности и обороны ЕС».

«Выбор поставщиков должен отражать провозглашенную Сербией цель: максимально интегрироваться с Европой, – сказано в заявлении. – Есть и другие продавцы вооружений, которые не зависят от авторитарных режимов и предлагают оборудование, не только способное удовлетворить оборонные потребности Сербии, но также сопоставимое по качеству и цене».

Что характерно, официальный Белград по сей день никак не прокомментировал информацию о приобретении китайской системы ПВО ФК-3.