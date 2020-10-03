«США в большой опасности» – Томас Фридман с ужасом ждет выборов

03.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

Американская политическая система переживает крайне непростые времена, чреватые для США негативными последствиями.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет известный американский журналист, автор газеты «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман, материал которого публикует киевский журнал «Новое время».

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Автор признал, что стал еще больше волноваться после теледебатов президента Дональда Трампа и его соперника на выборах Джо Байдена.

«Кажется, США в большой опасности. Президент США Дональд Трамп дал недвусмысленно понять, что 3 ноября у американцев будет всего два варианта, и избрание Джо Байдена не входит в их число. Трамп то и дело твердит, что его либо переизберут, либо он делегитимизирует голосование, заявив, что все бюллетени, отправленные по почте (освященная веками традиция, которая приводила к власти как респуб­ликанцев, так и демократов), недействительны», – отмечается в публикации.

По слова автора, мотивы Трампа ясны как никогда.

«Если он не выиграет голосование в Коллегии выборщиков, то запутает результаты так, что исход выборов сможет решить только Верховный суд или Палата представителей (где каждая делегация штата получает один голос). Сейчас у Трампа есть преимущества и там и там, чем он хвастался на прошлой неделе. Не знаю, как выразиться еще яснее: американская демократия находится в ужасной опасности — большей, чем после Гражданской войны, большей, чем после Перл-Харбора, большей, чем во время Уотергейта», – считает журналист.

Также он переживает, что победе Трампа могут способствовать социальные сети.

«Волнуюсь, потому что Facebook и Twitter стали гигантскими орудиями для разрушения двух столпов демократии — правды и доверия. Да, соцсети дали голос тем, кто раньше высказаться не мог. И это хорошо, это действительно может повысить прозрачность. Но они также превратились в большие неотредактированные выгребные ямы теорий заговора, в которые верит и которые распространяет шокирующее число людей. Эти социальные сети разрушают когнитивный иммунитет — способность человека отделять правду от лжи», – резюмировал Фридман.

Напомним, что выборы президента США состоятся 3 ноября. На данный момент социология фиксирует преимущество Байдена, который на несколько процентов опережает Трампа.

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