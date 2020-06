США – в огне и лицемерии. Дальше Россия?

30.06.2020, Севастополь, Платон Беседин

Американское посольство вывесило флаг ЛБГТ в России – это фото широко разлетелось по медиа. Однако куда меньше говорят о том, что дипломатические представительства США не стали делать подобного, к примеру, в Китае, Саудовской Аравии или Объединённых Арабских Эмиратах.

Почему? Разве в посольствах сидят исключительно противники и сторонники ЛБГТ? Вряд ли. Ответ куда проще, согласно принципу бритвы Оккама. Ведь ровно по той же причине американские представители из самых разных организаций стращали ужасами преследования гомосексуалистов в России. Посмотрите, какой ад, верещали они, людей притесняют и даже бьют. Но эти же глашатаи молчали, когда в той же Саудовской Аравии прессовали гомосексуалистов предельно жёстко – вплоть до физического уничтожения.

Просто США чётко понимают, куда лезть с экспортными продуктами толерастии можно и должно, а куда нет. То есть американцы уважают чужие ценности либо потому, что партнёры, как арабы, либо потому, что боязно, как с Китаем.

И вот такое разделение – ещё один повод говорить о том, что, действительно, стоит за текущими протестами в США. И как это повлияет на Россию? К чему нам готовиться?

У Томаса Пинчона был совершенно блестящий роман – «Радуга тяготения». Разве это не лучшее название для того, что происходит сейчас? Когда валят памятники, не разбирая расистам они поставлены или, наоборот, борцам с расизмом. Когда «Унесённые ветром» объявляются вредным расистским романом. Когда логотипы автомобильных гигантов раскрашиваются в ЛБГТ-цвета. Когда… впрочем, эти «когда» можно продолжать бесконечно.

И то, что сейчас чёрные, коих в США лишь 12 процентов, идут войной против белых, коих 64 процента – лишь повод. Суть в воинствующем нигилизме по отношению к фундаментальным ценностям, которые поспешили назвать общечеловеческими. Неслучайно атакуют первоосновы американского государства. Например, принцип неприкосновенности частной собственности. Разве не на него покусились грабители? Или принцип верховенства права. Разве не над ним издеваются, превращая полицейских в рабов?

Суть в том, что мир больше не нуждается в национальных государствах. Всё должно перейти под контроль транснациональных корпораций и международных финансовых институтов. Строится новый мордорский миропорядок, где церберами-назгулами станут воинствующие гомосексуалисты, радикальные феминистки и разнообразные меньшинства. Однако за ними спрячутся истинные хозяева.

И было бы глупо считать, повторяя вслед за Данилой Багровым, что Америке скоро кирдык. Особенно, если учесть, что мы давно и патологически стараемся скопировать Запад. Причём, в его худших проявлениях. И то, что получается в итоге, блестяще охарактеризовал великий Александр Зиновьев: у России не больше шансов стать Западом, переняв его атрибуты, чем у мухи стать слоном на том основании, что у неё есть хобот.

Не стоит надеяться, что это только у них грабят, убивают и миттингуют. Хотя Америкой, да, действительно, легко обмануться. Ведь один из залогов её доминирования – лицемерие. Как в быту: How are you? – Thank you, I’m fine. Так и на международной арене. Американцы, как никто другой в мире, научились демонстрировать парадный фасад. Но тем опаснее обманываться!

Мы должны понимать, что ни завтра, ни послезавтра Америка не сгорит в огне. Происходящее в США сегодня – это не только отработка внутренних, но и экспортных (прежде всего, в Россию и Европу) угроз. И, да, это всё попахивает безумием, но безумие вполне может быть управляемым. А безумец способен действовать как разумный человек, просчитывая максимальный вред. Вспомните Уиндома Эрла из «Твин Пикс». Или реальных серийных маньяков.

Потому мы должно чётко понимать: завтра нечто подобное постараются устроить и в России. Тем более, что фактор меньшинств – прежде всего, национальных – был крайне актуален и опасен в СССР, актуален и опасен он и сейчас.

Готовиться, учитывая их ошибки, а не наблюдать – вот наша задача. Ибо мир застыл накануне большой войны.