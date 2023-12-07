США вчистую проигрывают Глобальный Юг – киевский политолог

Вадим Москаленко.  
07.12.2023 16:57
  (Мск) , Киев
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Восток, Дзен, Запад, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


То, как президента РФ Владимира Путина встретили в Объединённых Арабских Эмиратах, свидетельствует о том, что страны Глобального Юга отворачиваются от США.

Об этом на канале «Новости. LIVE» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

То, как президента РФ Владимира Путина встретили в Объединённых Арабских Эмиратах, свидетельствует о том,...

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«Да, действительно, у США колоссальные проблемы с Глобальным Югом, Глобальный Юг Вашингтон проигрывает. И тот королевский приём, который демонстрируют Путину там – всадники на верблюдах, F-16, которые до сих пор не получила Украина, которые на вооружении ВВС Объединённых Арабских Эмиратов, распыляют цвета российского флага. Демонстративно подчёркнутый приём на высоком уровне.

Это говорит как раз о том, куда и зачем направляется Путин. Во-первых, продемонстрировать то, что никакой изоляции нет, и то, что – где теперь его потенциальные союзники и партнёры. И как раз этот Глобальный Юг Москва и Пекин стремятся противопоставить. То, что и БРИКС и ШОС, и теперь ещё активная работа с арабским миром», – сказал Золотарёв.

По его словам, всё это свидетельствует о глобальном геополитическом повороте.

«Обратите внимание, длительный конфликт саудитов с иранцами кто замирил? Пекин. Кем были саудиты до недавнего времени? Ключевой после Израиля, партнёр№2 на Ближнем Востоке. Какая страна закупала больше всего американского оружия? Саудовская Аравия. Мы становимся свидетелями этого глобального поворота.

Можно дискутировать о градусах, насколько это уже повернулось, но то, что это происходит, то, как принимают Путина в ОАЭ, это наглядно показывает», – констатировал эксперт.

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