США возобновляют финансирование диверсий украинских ДРГ в России

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Пентагон призывает Конгресс США возобновить финансирование двух сверхсекретных программ на Украине, приостановленных накануне СВО.

Об этом 10 февраля сообщило издание The Washington Post (WP) со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В случае одобрения этот шаг позволит американским силам специальных операций нанимать украинских военных для «наблюдения за передвижением российских военных», что можно трактовать чрезвычайно широко.

Решение вряд ли будет принято до осени, пишет WP. Представители оборонного ведомства готовят предложение для рассмотрения законодателями в ближайшие месяцы, когда начнется работа над законопроектом о политике и финансировании Пентагона на следующий год.

В случае успеха эти программы могут возобновиться уже в 2024 году, хотя остается непонятным, позволит ли администрация Байдена вернуть американских спецназовцев на территорию Украины, или военные будут реализовывать операции из соседних стран.

Американские спецназовцы в течение многих лет платили отдельным иностранным военным и военизированным подразделениям на Ближнем Востоке, в Азии и Африке, используя их в качестве «суррогатов» в контртеррористических операциях против Аль-Каиды, «Исламского государства»* и их союзников. Более новые «суррогатные программы», такие как те, а именно они ранее реализовывались на Украине, считаются формой «иррегулярной войны». Они предназначены для использования против противников, таких как Россия и Китай, с которыми Соединенные Штаты находятся в состоянии конкуренции, а не открытого конфликта, отмечает WP.

Судя по всему, именно в рамках одной из таких операций 6 августа 2016 года в Крым пыталась прорваться украинская диверсионно-разведывательная группа с целью организации терактов на инфраструктурных объектах на севере республики. Инцидент стал предметом разговора тогдашних вице-президента США Джо Байдена и президента Украины Петра Порошенко, состоявшегося 12 августа 2016 года. Его запись в 2020-м обнародовал депутат Верховной Рады Андрей Деркач.

«Эти действия оставили президента и меня очень обеспокоенными… Как вы знаете, мы вмешались один раз, до того, как это случилось, когда узнали, что Генштаб совершает определенные меры. Поэтому мы дали понять, что не поддерживаем этого. Вы сделали шаг назад, но на следующий день это случилось. Я скажу очень откровенно – Обама. Начальник вашей военной разведки получил четкий сигнал от нас несколько недель назад относительно нашего категорического непринятия запланированной диверсионной операции против военных объектов на территории России», – сказал тогда Байден.

«Крым – это Украина, и он незаконно оккупирован. Вместе с тем мы убеждены в том, что увеличение цены оккупации для России должно происходить исключительно за счет политико-дипломатический усилий, а не военных и диверсионно-подрывных операций», – добавил он.

Порошенко оправдывался – мол, события имели место, когда он был с визитом в Юго-Восточной Азии.

«Мы приняли важные меры, которые делают невозможным возникновение подобной ситуации в будущем», – сказал Порошенко и добавил, что не хочет увольнять начальника ГУР Минобороны, потому что это выглядело бы как признание ответственности со стороны Киева.

Очевидно, теперь в Вашингтоне готовы взять на себя ответственность за подобные диверсии, совершённые за американские деньги на территории России.

Как сообщал «ПолитНавигатор», группа конгрессменов от Республиканской партии США внесла резолюцию с требованием к администрации Байдена прекратить оказывать «военную и финансовую» помощь Украине, документ получил название «Резолюция об усталости от Украины».