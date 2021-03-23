США всё равно натравят Украину на Донбасс, где она и сгинет – Проханов

23.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

США хотят повысить градус противостояния с Москвой, поэтому дадут приказ своим украинским сателлитам напасть на ЛДНР, но Киев не сможет захватить Донбасс, поскольку Россия не останется в стороне.

Об этом в эфире радио «ТВ» заявил русский писатель Александр Проханов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я полагаю, что если американцы не дождутся от России достаточно уверенного и твёрдого ответа, они должны вскипятить воду в ещё большей степени, они должны начать украинскую экспансию и драму. То, что Украина готова ударить и рассечь луганские и донецкие фронты для того, чтобы выйти к границам Донецкой и Луганской области – это очевидно.

Очевидно также и то, что это им не удастся, так как ополченцы Донбасса не одиноки. Путин многократно говорил, что две эти народные республики не будут оставлены Россией», – сказал он.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что бывшие советские республики, получившие благодаря большевикам исконно русские земли, а сегодня проводящие антироссийскую политику должны осознать, что Москва не будет мириться с таким положением вещей.