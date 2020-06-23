США всё равно ответят за издевательства над сербами – Додик

23.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик сказал, что вопрос Косово, равно как и статуса Республики Сербской, можно решить только при соблюдении Резолюции Совбеза ООН по Косово 1244 и Дейтонских соглашений по БиГ.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что ключевым вопросом является уважение к международным документам, – заявил лидер боснийских сербов, отвечая на вопрос СМИ, каким он видит решение косовской проблемы. – Провозглашение Косово было односторонним, вне международного права, при поддержке бывшей администрации США. Но даже тогда оказалось, что могущественная Америка не смогла навязать решение (всем государствам – членам ООН – ред.), выходящее за рамки соответствующих резолюций Совета Безопасности, таких как 1244».

Додик напомнил о том, что Сербия изменила свою региональную, политическую и геостратегическую позицию и что это больше не место, где «чиновник американской администрации может зайти и взять то, что ему хочется».

«Никто не говорит, что Америка не является могущественной и что ее сила не должна уважаться, но и Америке однажды придется признать ошибки по отношению к сербскому народу, за его сатанизацию, и признать ущерб, нанесенный нам бывшими американскими администрациями, – отметил Милорад Додик. – Им придется признать ошибки в вопросе Косово и Дейтонского соглашения (по БиГ), которое, изначально было разработано в США, чтобы сербскому народу было очень трудно принять его.

Однако, когда соглашение было подписано, мы выступали за первоначальный Дейтон, но различные американские и европейские администрации и Верховные представители (по БиГ – международные чиновники с исключительными полномочиями, назначаемые Западом под мандату ООН, надзирать за страной – ред.) это соглашение изменили в интересах боснийских мусульман, в ущерб хорватам и сербам, и государственно-правовому статусу Республики Сербской».

Сербский член Президиума БиГ отметил, что целью РС является возвращение в рамки первоначального «Дейтона», который четко определяет статус этого боснийского энтитета. А также предсказал, что стараниями Белграда, Резолюция Совбеза ООН 1244 «будет реабилитирована».

Напомним, Дейтонские соглашения были подписаны в США в 1995 году под диктовку Вашингтона всеми сторонами боснийского конфликта после того, как авиация НАТО нанесла удары по позициям боснийских сербов, которых обвинили в придуманном американскими политтехнологами «геноциде в Сребренице».

Незадолго до этого Вашингтон усадил за стол переговоров ожесточенно воевавших между собой боснийских хорватов и бошняков и подготовил блиц-криг обеих сил в БиГ, а также хорватской армии в соседней Хорватии, в результате которого перестали существовать непризнанная Республика Сербская Краина в Хорватии, мусульмано-югославская Республика Западная Босния, а боснийские сербы потеряли порядка 25% контролировавшихся ими территорий.

Согласно Дейтонским соглашениям, оставшиеся под контролем боснийских сербов земли были преобразованы в энтитет Республика Сербская в составе БиГ с собственным самоуправлением, а территории, контролировавшиеся бошняками и боснийскими хорватами сливались в общий энтитет Федерация БиГ.

Однако впоследствии посредством института Верховных представителей и Конституционного суда БиГ с иностранными судьями в составе, РС лишили округа Брчко, собственной армии, права на празднование Дня независимости, а в последнее время пытаются переписать в собственность Сараево аграрные и военные (под гарнизоны и полигоны) государственные земли.

При этом боснийские хорваты, чьи права при голосовании попираются бошнякским большинством Федерации, безуспешно пытаются выбить себе право на третий энтитет в рамках БиГ.

Резолюция Совета безопасности ООН 1244 была принята в 1999 году и подразумевает суверенитет Белграда над Косово.

Тем не менее, в нарушение этого международного документа край и по сей день находится под военной оккупацией НАТО, а в 2008 году демократическая администрация США инициировала провозглашение независимости края, а также признание его сто стороны стран – членов ООН.