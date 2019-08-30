США вслед за Украиной кошмарят Белоруссию «китайской угрозой»

30.08.2019, Москва, Елена Острякова

Телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко состоялся сегодня.

Об этом сообщили официальные сайты обоих руководителей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Но если Кремль утверждает, что Путин просто поздравил Лукашенко с днем рождения, то пресс-служба белорусского президента дает более широкий контекст.

«Главы государств обсудили текущую повестку дня и развитие двусторонних отношений, в том числе работу над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих личных встреч. Президенты обменялись мнениями и по международным вопросам», – говорится в сообщении.

Комментаторы уверены, что президенты обсудили вчерашнюю встречу Александра Лукашенко с помощником президента США Джоном Болтоном. Белорусский президент пообещал выслушать от американского гостя «неприятные вещи» и ответить тем же.

«В моем разговоре с президентом Лукашенко, который длился неожиданно долго 2 часа 15 минут, никакие проблемы мы не решили. Я начинал этот разговор без ожидания, что это может произойти. Но это была захватывающая беседа», – заявил в интервью «Новому времени» Джон Болтон.

Судя по этому интервью, США, как обычно, в первую очередь волнуют собственные проблемы, а именно – торговая война с Китаем. Как и на Украине, Болтон, видимо, пытался охладить пыл Белоруссии в сотрудничестве с китайскими инвесторами.

«Нам важно говорить об угрозах, которые исходят от Китая: кража интеллектуальной собственности и вещи, которые дали им несправедливое преимущество. С Китаем есть много проблем. Мы с президентом просто прошли по поверхности. Но я рад, что мы обсудили эти вопросы», – сказал Болтон.

И хотя корреспондент подталкивал американца к критическим высказываниям об интеграции России и Белоруссии, Болтон не поддался.

«То, чего хочет народ Белоруссии и определяет, какие у нее будут отношения с Россией», – сказал он.